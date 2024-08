Artem Nych, o vencedor da 85.ª Volta a Portugal, declarou-se «muito feliz» por ter conseguido a maior vitória da carreira, após estampar o triunfo na 10.ª etapa da corrida.

«Estou muito feliz, é a maior vitória da minha carreira. Estou muito feliz pela equipa. Perdemos e ganhamos juntos. Todos os ciclistas, staff e diretores fizeram tudo por esta vitória. Muito obrigado a todos», declarou o ciclista russo.

O ciclista da Sabgal-Anicolor assegurou a vitória ao terminar os 26,6 quilómetros do crono final com o tempo de 34.36 minutos, menos três segundos do que o companheiro de equipa dinamarquês Julius Johansen, segundo classificado, enquanto o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor em 2023, gastou mais 30 segundos do que o seu sucessor.

O corredor russo, de 29 anos, assegurou o triunfo final com 01.23 minutos de vantagem sobre Stüssi, segundo na classificação geral, e 2.38 sobre o porto-riquenho Abner González (Efapel), terceiro, enquanto Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) assegurou o estatuto de melhor português, com o quarto lugar final, a 3.07 de Nych.

Sem falar inglês ou espanhol, e com um conhecimento muito rudimentar de português, o ciclista de 29 anos, natural de Kemerovo, na Sibéria, explicou que começou a acreditar que poderia vencer «após o primeiro ponto intermédio», percebendo que tinha uma margem confortável para Colin Stüssi. «Comecei a acreditar», afirmou.

De resto, o triunfo dá-lhe não só o maior destaque da carreira como também uma recompensa pela aposta da equipa, em 2023, quando a invasão da Rússia à Ucrânia o deixou sem equipa.

«Estou muito feliz na equipa, fico muito tranquilo. São como família para mim. Gosto de Portugal e das pessoas por cá», destacou ainda.