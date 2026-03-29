Tiago Antunes (Efapel Cycling) conquistou a Volta ao Alentejo em bicicleta e colocou assim um ponto final na seca de cinco edições consecutivas sem triunfos portugueses na prova.

O ciclista português fechou a última etapa na 27.ª posição, sendo que Jens Verbrugghe somou a segunda vitória nesta edição, batendo ao sprint Santiago Mesa e German Tivani. No que toca à geral, Tiago Antunes conseguiu uma vantagem de 46 segundos para Alexis Guerin e Ugo Fabries, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Recorde-se que o último português a vencer a Volta ao Alentejo foi João Rodrigues, em 2019, sendo que nenhuma equipa lusa vencia desde a edição seguinte (2021).