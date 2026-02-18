O francês Paul Magnier, da equipa belga Soudal Quick-Step, venceu esta quarta-feira, ao sprint, a etapa inaugural da 52.ª edição da Volta ao Algarve e é o primeiro líder da geral individual.

O ciclista francês cumpriu os 183,5 quilómetros, com partida em Vila Real de Santo António e chegada a Tavira, em 4h21:04 horas, batendo sobre a meta o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, e o checo Pavel Bittner (Picnic PostNL), terceiro.

Na geral, Magnier, com o tempo total de 4h20.54 horas, tem quatro segundos de avanço sobre Meeus, segundo, enquanto o português Hugo Nunes, que ganhou dois dos três sprints bonificados, é terceiro.

A segunda etapa da Volta ao Algarve realiza-se na quinta-feira, entre Portimão e a Fóia, com uma distância de 147,2 quilómetros.

Veja como foi o último quilómetro: