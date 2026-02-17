João Almeida está determinado em vencer a Volta ao Algarve, pelo menos, uma vez na carreira e, para a edição que vai agora começar, elege Juan Ayuso e Florian Lipowitz como principais adversários na luta pelo ambicionado título.

«Ter o dorsal com o número 1 nas costas é motivante. Esperamos terminar no primeiro lugar, que sabemos que vai ser difícil, mas vamos tentar», assumiu o ciclista da UAE Emirates, numa entrevista conjunta à agência Lusa e Rádio Renascença.

Na ausência do campeão em título, o dinamarquês Jonas Vingegaard, coube ao segundo classificado da passada edição a responsabilidade de usar o «1», algo que não faz o melhor voltista português da atualidade sentir mais pressão na véspera do arranque da 52.ª Volta ao Algarve.

«É um objetivo que eu gostava de carreira ganhar a Volta ao Algarve pelo menos uma vez», declarou, assumindo que o segundo lugar em 2025 lhe ficou «um pouquinho» atravessado por sentir que ficou «tão perto e tão longe ao mesmo tempo».

Nesta edição, que vai para a estrada na quarta-feira, em Vila Real de Santo António, e termina no domingo, no alto do Malhão (Loulé), os seus grandes adversários serão, na sua opinião, o espanhol Juan Ayuso, em estreia pela Lidl-Trek, e o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro classificado do Tour2025.

«E deve haver para aí algum outro de que eu me estou a esquecer», ressalvou.

Almeida chega à «Algarvia» com um segundo lugar na primeira prova da época, a Volta à Comunidade Valenciana, onde, embora o percurso não fosse cem por cento a seu jeito, acredita que esteve bastante bem [ficou 31 segundos de Remco Evenepoel]. «E a forma é boa, sinto-me bem, portanto tem tudo para correr bem nesta Volta ao Algarve», avaliou.

O vice-campeão da Vuelta2025, que na prova portuguesa será escoltado pelos compatriotas António Morgado, Rui e Ivo Oliveira, mostrou-se ainda agradado com o «percurso ligeiramente diferente, um bocadinho mais duro» da 52.ª edição. «É melhor para trepadores, com a subida à Fóia a ser mais dura e duas passagens no Malhão, e um contrarrelógio plano, mas diferente do habitual. [O ‘crono’] parece-me ser muito bom», resumiu.

Potencialmente prejudiciais podem ser os pontos quentes (aglomerados de sprints intermédios) introduzidos pela organização no percurso deste ano. «Se calhar, há dias em que talvez a fuga esteja ainda na estrada, talvez não. Mas temos de lidar com as circunstâncias e temos de nos adaptar», afirmou.

Conquistar a Volta ao Algarve, assume, também lhe daria outro «embalo» para a Volta a Itália, agendada para maio. «Acho que começar também bem a temporada é sempre positivo, dá-nos confiança para as próximas corridas. Ainda tenho algumas corridas até lá [ao Giro], espero vencer mais, mas vamos tentar o nosso melhor», reforçou.

No Giro, o corredor de 27 anos vai reencontrar Vingegaard, o ciclista que ficou à sua frente na Volta a Espanha. «É um adversário muito duro e muito bom. Estivemos perto [na Vuelta de derrotá-lo], mas faltou o quase. E acho que já é motivo de orgulho, fizemos um excelente trabalho. E é continuar a esforçar-me para ser ainda mais forte e tentar ganhar», destacou.

Almeida reconhece que quando decidiu optar pelo Giro, prova na qual subiu ao pódio como terceiro classificado em 2023 e à que não voltou desde então, já contava que o duplo vencedor do Tour (2022 e 2023) fosse um dos seus rivais. «Já havia rumores, já estávamos à espera de que ele fosse. Se não fosse, era melhor. Mas o facto de ele ir, acho que é bom para mim também. Torna a corrida mais dura, um bocadinho mais controlada também. E acho que vai ser uma bonita Volta a Itália», perspetivou ainda.