O Estádio Internacional do Cairo (Egito) foi eleito o melhor estádio do Mundo, numa votação promovida pelo jornal Marca.

O recinto inaugurado há 60 anos recebeu 1 milhão de votos e superou o Estádio Santiago Bernabéu e o Camp Nou. Os anfiteatros de Real Madrid e Barcelona, respetivamente, completaram o pódio.

No top-10, sublinhe-se, há quatro estádios espanhóis, dois situados no continente africano (Egito e Tunísia) e dois na América do Sul: a Bombonera, casa do Boca Juniores e o Monumental David Arellano, onde jogas os chilenos do Colo-Colo.

A lista tem 40 recintos e inclui dois portugueses: o Estádio da luz (22.º) e o Dragão, no 31.º posto.

