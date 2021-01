Pedro Porro foi eleito o melhor defesa do mês de dezembro pela Liga de Clubes, o que acontece pelo segundo mês consecutivo: o espanhol já tinha ganhado o prémio de novembro.

Porro arrecadou 23 por cento dos votos dos treinadores do campeonato, superando novamente Ricardo Esgaio (Sp. Braga), que recolheu 15 por cento dos votos e foi segundo classificado pelo terceiro mês consecutivo.

O moldavo Oleg, do Paços Ferreira, ficou no terceiro posto, com 8 por cento dos votos, ele que em janeiro deixou o campeonato português para se transferir para o Olympiakos.