A Polícia Judiciária tem indícios de corrupção desportiva contra o Benfica relativos ao caso dos ‘Vouchers’, noticiou a TVI, no Jornal das Oito, neste domingo.

De acordo com a reportagem, a PJ descobriu que as refeições oferecidas nos ‘kits Eusébio’ não se limitaram a apenas 35 euros, mas chegaram a um valor na ordem dos 600 euros, nalguns casos, o que leva as autoridades a considerarem esse montante como um indício.

Noticia a TVI que a investigação fez um levantamento da faturação do restaurante Museu da Cerveja e que chegou àquela realidade.

Refira-se que a UEFA, a Liga e a Federação arquivaram a queixa apresentada pelo Sporting, e tornada pública pelo então presidente dos leões, Bruno de Carvalho, na TVI.

As três instituições deram ao razão ao Benfica por considerarem que o ‘kit Eusébio’ estava dentro dos limites definidos, de mera cortesia.

Porém, a TVI diz que a realidade que a PJ verificou é bastante diferente e que os valores descobertos ultrapassam as balizas de 200 e 300 euros definidas pela UEFA.

O caso dos Vouchers já foi alvo de relatório final da PJ, diz a TVI, mas esse processo está junto ao caso dos Emails, que continua em investigação no Ministério Público.