Ficou conhecido, esta quarta-feira, o «plano de festas» da Vuelta 2026. O grande destaque vai para o facto de a 81.ª edição da Volta a Espanha não passar por Madrid nem pelo norte da Península Ibérica.

Com início a 22 de agosto e fim a 13 de setembro de 2026, Mónaco foi a cidade escolhida para servir como ponto de partida. O terceiro ano consecutivo com início em países diferentes, depois de Lisboa em 2024 e Turim em 2025.

O vencedor da prova, após 3275 quilómetros, será conhecido em Granada. João Almeida, ciclista português que ficou em segundo na última edição, já confirmou que vai participar na Vuelta 2026.

A Volta a Espanha, que conta com 21 etapas e dois dias de descanso, mantém o conhecido perfil montanhoso e vai percorrer estradas de quatro países. Estão agendadas sete chegadas em montanha e duas contrarrelógios.

Confira a lista completa da Vuelta 2026:

22 ago: 1.ª etapa, Mónaco - Mónaco, 9 km (CRI).

23 ago: 2.ª etapa, Mónaco - Manosque (França), 215,2 km.

24 ago: 3.ª etapa, Gruisan (França) - Font Romeu (França), 166,7 km.

25 ago: 4.ª etapa, Andorra-a-Velha - Andorra-a-Velha, 104,9 km.

26 ago: 5.ª etapa, Falset - Roquetes, 171,1 km.

27 ago: 6.ª etapa, Alcossebre - Castellón, 176,8 km.

28 ago: 7.ª etapa, Vall D’Alba - Aramón Valdelinares, 149,9 km.

29 ago: 8.ª etapa, Puçol - Xeraco, 176,4 km.

30 ago: 9.ª etapa, La Vila Joiosa/Villajoyosa - Alto de Aitana, 187,5 km.

31 ago: Dia de descanso.

1 set: 10.ª etapa, Alcaraz - Elche de la Sierra, 184,5 km.

2 set: 11.ª etapa, Cartagena - Lorca, 156,1 km.

3 set: 12.ª etapa, Vera - Calar Alto, 166,5 km.

4 set: 13.ª etapa, Almuñécar - Loja 193,2 km.

5 set: 14.ª etapa, Jaén - Sierra de La Pandera, 152,7 km.

6 set: 15.ª etapa, Palma del Río - Córdoba, 181,2 km.

7 set: Dia de descanso.

8 set: 16.ª etapa, Cortegana - La Rábida, 186 km.

9 set: 17.ª etapa, Dos Hermanas - Sevilha, 189,2 km.

10 set: 18.ª etapa, El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera, 32,5 km (CRI).

11 set: 19.ª etapa, Vélez-Málaga - Peñas Blancas, 205,1 km.

12 set: 20.ª etapa, La Calahorra - Collado del Alguacil, 206,7 km.

13 set: 21.ª etapa, Granada - Granada, 99,4 km.