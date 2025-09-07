O líder da classificação por pontos, Mads Pedersen foi o vencedor da 15.ª etapa da Volta à Espanha.

O ciclista da Lidl Treck bateu a concorrência ao sprint de Orluis Sanabria (Movistar) e Marco Frigo (Israel - Premier Tech), na chegada a Monforte de Lemos, após uma etapa de 167,8 quilómetros.

Numa etapa tranquila com duas contagens de montanha, uma de primeira categoria e outra de segunda, uma longa fuga de Jay Vine (UAE) e de Vervaeke (Soudal) acabou por ser apanhada já perto do final por uma grupo perseguidor, de onde saiu o vencedor da etapa.

O pelotão, com João Almeida e Vingegaard, acabou por «descansar» e cruzou a linha da meta cerca de 13m30 depois.

Com este resultado, a frente da classificação geral mantém-se inalterada com Vingegaard na frente a vestir de vermelho com 48 segundos de vantagem para João Almeida, no segundo posto. O pódio é fechado por Tom Pidcock que segue a 2m38 do líder da prova.

Esta segunda-feira será dia de descanso para o pelotão da Volta à Espanha.

RELACIONADOS
Vuelta: Marc Soler vence 14.ª etapa, João Almeida é terceiro
Netanyahu elogia equipa israelita após polémica na Vuelta
Vuelta: João Almeida vence no mítico Angliru
Vuelta: Ayuso vence 12.ª etapa, João Almeida mantém segundo lugar