Vuelta: Mads Pedersen vence a 15.ª etapa ao sprint
Ciclista da Lidl Treck foi o mais rápido no final da ligação entre a chegada a Veiga/Vegadeo e Monforte de Lemos
O líder da classificação por pontos, Mads Pedersen foi o vencedor da 15.ª etapa da Volta à Espanha.
O ciclista da Lidl Treck bateu a concorrência ao sprint de Orluis Sanabria (Movistar) e Marco Frigo (Israel - Premier Tech), na chegada a Monforte de Lemos, após uma etapa de 167,8 quilómetros.
Numa etapa tranquila com duas contagens de montanha, uma de primeira categoria e outra de segunda, uma longa fuga de Jay Vine (UAE) e de Vervaeke (Soudal) acabou por ser apanhada já perto do final por uma grupo perseguidor, de onde saiu o vencedor da etapa.
O pelotão, com João Almeida e Vingegaard, acabou por «descansar» e cruzou a linha da meta cerca de 13m30 depois.
Com este resultado, a frente da classificação geral mantém-se inalterada com Vingegaard na frente a vestir de vermelho com 48 segundos de vantagem para João Almeida, no segundo posto. O pódio é fechado por Tom Pidcock que segue a 2m38 do líder da prova.
Esta segunda-feira será dia de descanso para o pelotão da Volta à Espanha.