O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) venceu, este domingo, a nona etapa da Volta a Espanha, na chegada à Estación de Esquí de Valdezcaray, ganhando 30 segundos ao cada vez mais claro direto candidato, o português João Almeida (UAE Team Emirates).

João Almeida foi terceiro na etapa, a 24 segundos de Vingegaard, com Thomas Pidcock (Q36.5) a ser segundo classificado, ganhando no sprint final sobre a meta ao português. Vingegaard bonificou dez segundos, Pidcock seis e Almeida quatro, fazendo com que o nórdico ganhe mais meio minuto ao luso.

O norueguês Torstein Traeen (Bahrain Victorious) mantém a liderança da classificação geral, agora apenas com 37 segundos de vantagem para Vingegaard e um minuto e 15 segundos para Almeida. O português está, por isso, a 38 segundos de Vingegaard.

Jorgenson mexeu com a corrida para Vingegaard fugir

Depois de a fuga protagonizada por Kevin Vermaerke, Archie Ryan, Michal Kwiatkowski, Michel Hessmann e Liam Slock ter sido apanhada pelo pelotão mesmo antes da subida final de 13,2 quilómetros, a Visma mexeu com a corrida através de Matteo Jorgenson, a 11 quilómetros do fim. Seguiu com ele o colega de equipa Vingegaard e o único a responder no imediato foi Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Um pouco lá atrás, Jay Vine assumiu o grupo, com Almeida na sua roda, para que não houvesse grandes perdas do principal homem da UAE.

À entrada para os dez quilómetros finais, Vingegaard foi a solo, com Ciccone a quebrar. Foi então que João Almeida entrou definitivamente em cena, a quebrar o grupo principal e apenas seguido por Pidcock e Gall, homens também com interesse na geral. A diferença até cerca de sete quilómetros para o fim, na fase mais dura da subida, não superou os dez segundos. E foi por essa altura que Gall cedeu face a Almeida e Pidcock.

O aviso de Almeida para Pidcock. E Vingegaard a ganhar segundos na parte final

A cerca de cinco quilómetros do fim, João Almeida dialogou com Pidcock, pedindo-lhe «coragem» - como afirmou o britânico após a etapa - na perseguição a Vingegaard. Ao mesmo tempo, progressivamente, o dinamarquês foi ganhando mais alguns segundos nos quilómetros finais e concluiria os 195,5 quilómetros da etapa iniciada em Alfaro ao fim de 04h32m10s, com 24 segundos de vantagem para o duo.

Gall foi quarto na etapa (+01m02s) e seguiu-se um grupo principal de 13 ciclistas a um minuto e 46 segundos de Vingegaard, entre eles Traaen, Ciccone, Bernal, Jorgenson, Hindley, O’Connor ou Fortunato, assim como o colega de equipa de João, Marc Soler.

Pódio reforçado

Na geral, e olhando para quem surge atrás, Almeida reforçou o pódio, tendo agora 20 segundos de vantagem para o novo quarto classificado, Pidcock (+01m35 para Traeen). Mais atrás surgem Gall em quinto (+02m14s) e Ciccone desceu de quarto a sexto (+02m42s).

Após a etapa, João Almeida reconheceu que sentiu a falta dos seus colegas de equipa da UAE. Na segunda-feira, é dia de descanso na Vuelta.