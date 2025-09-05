Vuelta
Há 34 min
Ivo Oliveira: «Quase chorei, o melhor presente de aniversário de sempre»
Colega de João Almeida não escondeu a felicidade depois do triunfo no Angliru do português
Esta sexta-feira ficou marcada pela vitória histórica de João Almeida na Volta à Espanha depois da subida ao mítico Angliru.
Ivo Oliveira em dia de aniversário e colega de Almeida na UAE, fez questão de dar os parabéns ao ciclista de A-dos-Francos já depois de terminada a etapa.
«Melhor presente da vida de sempre! Quase chorei quando soube, melhor presente de sempre, és o maior!», disse Ivo a João Almeida.
De recordar, Almeida venceu a 13.ª etapa da Volta à Espanha e segue no segundo lugar da classificação geral, a 46 segundo de Jonas Vingegaard, camisola vermelha.
Veja aqui a reação emocionada de Ivo Oliveira ao triunfo de João Almeida na Vuelta:
