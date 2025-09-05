O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saiu esta sexta-feira em defesa da equipa Israel Premier Tech, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha ter sugerido a saída da formação da Volta a Espanha, devido aos constantes protestos pró-Palestina que têm marcado a corrida e que acabaram mesmo por cancelar o final da 11.ª etapa.

«Bom trabalho à equipa, sem ceder ao ódio e à intimidação. Vocês orgulham Israel», escreveu Netanyahu na rede social X, elogiando a resistência da equipa às manifestações que já levaram à interrupção de várias etapas, incluindo uma chegada anulada em Bilbau, na quarta-feira.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Great job to Sylvan and Israel's cycling team for not giving in to hate and intimidation. You make Israel proud! 🇮🇱 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 5, 2025

José Manuel Albares, chefe da diplomacia espanhola, tinha defendido que a Israel Premier Tech deveria abandonar a prova, sublinhando que «a Europa e Israel só podem ter relações normais quando forem respeitados os direitos humanos».

A organização da Vuelta manifestou preocupação com os riscos para os ciclistas, mas também garantiu «respeitar o direito à manifestação pacífica». Kiko García, diretor técnico, chegou mesmo a apelar à saída da equipa ou à intervenção da União Ciclista Internacional (UCI).

A Israel Premier Tech rejeitou a ideia, considerando que seria «um perigoso precedente para a modalidade». Já a UCI condenou os incidentes, mas não anunciou qualquer medida, ao contrário do que aconteceu com as equipas russas, que foram banidas após a invasão da Ucrânia.

O Governo espanhol reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em 2024, contexto que intensificou os protestos contra a presença da equipa israelita no pelotão da Vuelta.