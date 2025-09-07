A 15.ª etapa da Volta à Espanha ficou este domingo marcada por um incidente insólito e perigoso: o espanhol Javi Romo, da Movistar, caiu após a aproximação de um manifestante pró-Palestina com uma bandeira.

O episódio ocorreu a cerca de 65 quilómetros do final da etapa entre Vegadeo e Monforte de Lemos. Nas imagens televisivas, é possível ver o manifestante a correr junto à berma, com a bandeira, e depois o próprio tropeça e acaba por cair.

Isto provocou a distração de Romo que perdeu o controlo da bicicleta depois de apontar à polícia a presença do manifestante.

Logo a seguir, um elemento da segurança da prova tentou travar o manifestante, enquanto Romo, visivelmente irritado, ainda chegou a sair da bicicleta e correr atrás do responsável pelo incidente. Segundos depois, voltou a montar e prosseguiu a etapa que acabou, mas sem se livrar das mazelas da queda.

Esta edição da Vuelta tem sido alvo de protestos pró-Palestina. Na quarta-feira, a 11.ª etapa que contava com uma chegada a Bilbau foi encurtada por receios de distúrbios, enquanto na sexta-feira a corrida foi interrompida momentaneamente na subida para o Angliru. Nesses protestos, 12 pessoas foram detidas por perturbação da ordem pública, segundo a Guarda Civil.

Veja aqui o momento da queda de Javi Romo: