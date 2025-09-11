A 18.ª etapa da Volta a Espanha ficou esta quinta-feira marcada por momentos de tensão em Valladolid, depois de dois manifestantes terem sido detidos pela Polícia Nacional espanhola ao tentarem invadir o percurso da contrarrelógio.

Segundo a agência EFE, o incidente ocorreu na subida que liga a Plaza de la Antigua à Plaza de la Universidad, onde os indivíduos saltaram as barreiras de proteção e foram de imediato intersetados pelos agentes da polícia presentes no local. Um terceiro manifestante tentou também aceder ao circuito, mas não conseguiu.

Apesar da invasão, o episódio não interferiu no desenrolar da prova, uma vez que nenhum ciclista ou veículo circulava na zona no momento.

Os protestos, que visavam contestar a participação da equipa Israel-Premier Tech, repetiram-se em vários pontos do trajeto de 12 quilómetros. «Boicote a Israel» e «fora» foram alguns dos gritos ouvidos ao longo do percurso.

Veja aqui o momento da detenção: