Vingegaard: «Não estava no meu limite e tinha uma boa oportunidade»
Dinamarquês da Visma venceu na Bola del Mundo e vai ser consagrado como vencedor da Vuelta
Jonas Vingegaard, ciclista da Visma Lease a Bike, em declarações aos jornalistas após a vitória na etapa decisiva da Vuelta:
«Queria ganhar em Bilbau e também no Angliru, mas a Bola del Mundo também é muito especial. Para ser sincero, começo a sentir-me um pouco melhor. Hoje, senti-me melhor do que nas anteriores chegadas em alto, por isso estou contente pela forma como as coisas me saíram e como a equipa se comportou nas últimas três semanas.»
«Não diria que me sentia confortável no ritmo que o João [Almeida] e o Jay [Vine] impuseram, mas percebi que ainda não estava no meu limite e que tinha uma boa oportunidade de ganhar a etapa. Houve um momento em que decidi que ia tentar e imediatamente consegui uma diferença. Os últimos metros foram incrivelmente difíceis, quase colidi com as barreiras.»
«Claro que ainda há a etapa de amanhã [domingo], mas habitualmente não há alterações. Esperemos que assim seja e que eu possa cruzar a linha mantendo a camisola vermelha.»