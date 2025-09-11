Vuelta: João Almeida ganha 10 segundos a Vingegaard no contrarrelógio
Filippo Ganna foi o vencedor da 18.ª etapa em Valladolid
Filippo Ganna (Ineos) foi o vencedor do contrarrelógio individual da Volta à Espanha, na 18.ª etapa da prova.
Em Valladolid, a prova que tinha inicialmente 27,7km de distância acabou por ser encurtada pela organização de forma a «proteger» os ciclistas.
O italiano terminou os 12,2km com o tempo de 13:00.89 minutos e bateu a concorrência de Jay Vine (UAE) que ficou a um segundo e a João Almeida que fechou o pódio.
O ciclista português fez um bom contrarrelógio e conseguiu ganhar 10 segundos a Vingegaard, líder da classificação geral, que terminou no nono lugar.
Ivo Oliveira, colega de Almeida, chegou a ocupar o segundo posto da etapa, mas acabou por terminar no quinto lugar.
Com este resultado, Almeida passa a estar a 40 segundos do ciclista dinamarquês quando faltam três etapas para o final da Volta à Espanha.
Esta sexta-feira, a 19.ª etapa liga Rueda a Guijuelo ao longo de 161,9km numa prova maioritariamente plana.
(Artigo atualizado às 16h42)