Filippo Ganna (Ineos) foi o vencedor do contrarrelógio individual da Volta à Espanha, na 18.ª etapa da prova.

Em Valladolid, a prova que tinha inicialmente 27,7km de distância acabou por ser encurtada pela organização de forma a «proteger» os ciclistas.

O italiano terminou os 12,2km com o tempo de 13:00.89 minutos e bateu a concorrência de Jay Vine (UAE) que ficou a um segundo e a João Almeida que fechou o pódio.

O ciclista português fez um bom contrarrelógio e conseguiu ganhar 10 segundos a Vingegaard, líder da classificação geral, que terminou no nono lugar.

Ivo Oliveira, colega de Almeida, chegou a ocupar o segundo posto da etapa, mas acabou por terminar no quinto lugar.

Com este resultado, Almeida passa a estar a 40 segundos do ciclista dinamarquês quando faltam três etapas para o final da Volta à Espanha.

Esta sexta-feira, a 19.ª etapa liga Rueda a Guijuelo ao longo de 161,9km numa prova maioritariamente plana.

