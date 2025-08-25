Na madrugada desta segunda-feira, a Visma-Lease a Bike denunciou o roubo de várias bicicletas do camião estacionado na cidade italiana de Turim. De acordo com a imprensa internacional, foi totalizado o desaparecimento de 18 bicicletas, algumas entretanto recuperadas. Contudo, o prejuízo ronda os 250 mil euros. Por isso, as autoridades já iniciaram uma investigação.

O incidente aconteceu na sequência da vitória de Jonas Vingegaard ao sprint, o que valeu a liderança da Vuelta para a terceira etapa, que liga San Maurizio Canavese a Ceres, num percurso de 134 quilómetros.

Na manhã desta segunda-feira, a Visma confirmou que Axel Zingle, de 26 anos, vai abandonar a prova, depois da queda na segunda etapa. O francês sofreu uma luxação no ombro, numa queda que envolveu vários ciclistas, entre os quais o líder Vingegaard.

Neste episódio, a bicicleta de Axel Zingle terá «desaparecido». Mais tarde, a Visma esclareceu que a bicicleta foi levada pelo “carro vassoura”, sendo devolvida à equipa.

À partida para a terceira etapa, ainda em solo italiano, Jonas Vingegaard leva quatro segundos de vantagem sobre o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e seis sobre o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), com João Almeida (UAE Emirates) em 12.º, a 12 segundos.

RELACIONADOS
Volta a Espanha: Jonas Vingegaard vence segunda etapa e sobe à liderança
VÍDEO: Medvedev perde a cabeça e entra num bate-boca com o árbitro
Diogo Costa: «Temos de dar mérito a Farioli, surpreendeu-me muito»