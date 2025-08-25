Vuelta: Visma denuncia roubo de bicicletas e anuncia desistência de Zingle
Equipa do líder Vingegaard viveu madrugada atribulada em Turim
Equipa do líder Vingegaard viveu madrugada atribulada em Turim
Na madrugada desta segunda-feira, a Visma-Lease a Bike denunciou o roubo de várias bicicletas do camião estacionado na cidade italiana de Turim. De acordo com a imprensa internacional, foi totalizado o desaparecimento de 18 bicicletas, algumas entretanto recuperadas. Contudo, o prejuízo ronda os 250 mil euros. Por isso, as autoridades já iniciaram uma investigação.
O incidente aconteceu na sequência da vitória de Jonas Vingegaard ao sprint, o que valeu a liderança da Vuelta para a terceira etapa, que liga San Maurizio Canavese a Ceres, num percurso de 134 quilómetros.
🇪🇸 #LaVuelta25
Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025
Na manhã desta segunda-feira, a Visma confirmou que Axel Zingle, de 26 anos, vai abandonar a prova, depois da queda na segunda etapa. O francês sofreu uma luxação no ombro, numa queda que envolveu vários ciclistas, entre os quais o líder Vingegaard.
Neste episódio, a bicicleta de Axel Zingle terá «desaparecido». Mais tarde, a Visma esclareceu que a bicicleta foi levada pelo “carro vassoura”, sendo devolvida à equipa.
🇪🇸 #LaVuelta25— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 24, 2025
We’ve seen news reports claiming Axel’s bike was stolen during the second stage. This is incorrect. After the crash in today's finale, his bike ended up in the broom wagon, which was just a misunderstanding. The bike has been returned to the team. ℹ️ pic.twitter.com/kCRESNPCPq
🇪🇸 #LaVuelta25
Unfortunately, after yesterday’s crash, our medical team had to decide that Axel Zingle is not fit enough to continue the Vuelta a España. His first Grand Tour with the team comes to an early end.
Heal up soon, Axel. 🍀 pic.twitter.com/sQiAulMEju
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025
À partida para a terceira etapa, ainda em solo italiano, Jonas Vingegaard leva quatro segundos de vantagem sobre o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e seis sobre o francês David Gaudu (Groupama-FDJ), com João Almeida (UAE Emirates) em 12.º, a 12 segundos.