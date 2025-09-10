A polícia espanhola vai destacar 1.100 agentes e a Guardia Civil vai juntar mais 400 para garantir a segurança das duas últimas etapas da Volta a Espanha, em Madrid, devido à previsão de manifestações pró-Palestina.

A Delegação do Governo em Madrid anunciou o reforço «extraordinário», após uma reunião com a Polícia Nacional, da Guardia Civil, do Ajuntamento de Madrid, da polícia de quinze cidades, da Federação Espanhola de Ciclismo e da Unipublic, organizadora da Vuelta.

Segundo o organismo, o objetivo é compatibilizar o «legítimo direito de manifestação» com o desenrolar da prova nas etapas de sábado e domingo, que decorrem na Comunidade de Madrid.

Para a 20.ª etapa, que liga Robledo de Chavela à Bola del Mundo, estão destacados 400 guardas civis, que se juntam ao efetivo que já acompanha a Vuelta, enquanto para domingo, numa tirada que termina na Praça Cibeles, vão estar mil polícias, o maior contingente desde a cimeira da NATO em Madrid.

O delegado do Governo, Francisco Martín, recordou a «liderança internacional que a Espanha está a assumir na condenação ao genocídio do povo palestiniano» e pediu responsabilidade política para «não incendiar o ambiente».

Associações pró-Palestina têm feito várias manifestações a pedir a paz na Faixa de Gaza durante a Vuelta e a condenar a presença da equipa Israel-Premier Tech, que obrigaram a organização a reduzir duas etapas para garantir a segurança dos ciclistas.

Já esta quarta-feira, os ciclistas asseguraram que iriam pedir a neutralização da 17.ª etapa, caso surgisse algum incidente devido a manifestações.