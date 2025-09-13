João Almeida em declarações aos jornalistas após a 20.ª e penúltima etapa da Vuelta:

«Foi uma Volta muito dura. Terminamos no segundo lugar e acho que temos de ficar satisfeitos. Demos o nosso melhor. É um orgulho poder fechar uma Volta a Espanha em segundo, sobretudo atrás do Jonas Vingegaard. Acho que é bastante bom.

A estratégia para o dia

«Era darmos tudo o que tínhamos. Esta semana não me tenho sentido no meu melhor. Tenho estado doente, mas são circunstâncias que acontecem. Temos de lidar com o que temos.

Acreditei até ao fim, mas no último quilómetro, quando o Jonas atacou, senti que não conseguia segui-lo.»

Mais sobre a condição física

«Considerámos atacar, mas eu não tinha pernas. Tentei pôr um ritmo forte, mas não foi suficiente.»

Foi a grande oportunidade que teve para ganhar uma grande Volta?

«Qualquer corrida é uma oportunidade. Foi uma de muitas e teremos outras oportunidades no futuro.»