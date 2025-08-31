João Almeida: «Senti a falta dos meus companheiros de equipa»
Português perdeu 30 segundos para Jonas Vingegaard na luta pela geral da Vuelta
O ciclista português João Almeida (UAE Team Emirates) lamentou o desfecho da nona etapa da Volta a Espanha, considerando que, apesar de estar em «boa posição», não conseguiu recuperar a distância criada por Jonas Vingegaard após o trabalho da Visma, a cerca de 11 quilómetros da chegada ao alto da Estación de Esquí de Valdezcaray.
«Penso que eles tiveram um pouco o fator surpresa, penso que não esperávamos aquilo. Eu até estava numa boa posição, mas eles foram fortes e eu não consegui recuperar a distância. É o que é», começou por dizer Almeida, em declarações à Eurosport.
Nos quilómetros finais, com Almeida a puxar na perseguição a Vingegaard, o grupo ficou partido e só Felix Gall e Thomas Pidcock seguiram com o português. Depois, Gall quebrou, só Pidcock seguiu com Almeida nos sete quilómetros finais e, a cinco do fim, o português – foi visível na transmissão – deu um recado a Pidcock para puxar.
«Eu vi que eles estavam nos limites, não podiam fazer muito mais», reconheceu, no fim, João Almeida, sobre Gall e Pidcock.
O português deixou, por fim, uma mensagem clara sobre a falta que sentiu da equipa nos quilómetros finais. «Senti um pouco a falta dos meus companheiros de equipa hoje, mas é o que é», afirmou.
Também nas entrevistas rápidas após o final, Pidcock elogiou a condição física de Almeida, reconhecendo que não foi fácil seguir com ele. «Seguir na roda do Almeida não é fácil. Ele estava a gritar comigo, mas ele é como um trator. O último quilómetro foi impressionante. Eu só consegui ultrapassá-lo na chegada. Ele disse-me para ter coragem», afirmou Pidcock, dizendo que ia para tentar ganhar a etapa, mas que «o Jonas é o Jonas».