O ciclista João Almeida igualou, este domingo, o melhor resultado de um português numa grande Volta, ao terminar a 80.ª edição da Vuelta no segundo lugar, atrás de Jonas Vingegaard, que se tornou o primeiro ciclista dinamarquês a conquistar a prova espanhola.

Aos 27 anos, João Almeida, de A-dos-Francos (Caldas da Rainha) fica pela segunda vez no pódio de uma grande Volta, depois de ter sido terceiro no Giro2023, replicando o feito de Joaquim Agostinho, que em 1974 também tinha sido segundo classificado na Volta a Espanha.

Depois de a 21.ª e última etapa ter sido anulada, devido à invasão do circuito final por manifestantes pró-Palestina, João Almeida, da equipa UAE Emirates, concluiu a Vuelta a 01.16 minutos de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que juntou este triunfo aos dois alcançados no Tour (2022 e 2023). O britânico Thomas Pidcock (Q36.5) fechou o pódio, a 03.11 minutos do dinamarquês.

A esperada tirada de consagração entre Alalpardo e Madrid não foi concluída, depois de milhares de pessoas com bandeiras e outros símbolos da Palestina terem invadido o circuito final na capital espanhola e de manifestantes terem-se colocado mesmo entre o pelotão a cerca de 58 quilómetros da meta.

Com a anulação da etapa, a classificação geral não se alterou e Almeida somou o seu segundo pódio em grandes Voltas.

Com sete presenças no ‘top 10’ das corridas de três semanas, João Almeida aproxima-se ainda mais de Joaquim Agostinho, que somou 11 presenças entre os dez primeiros em grandes Voltas, com destaque para os dois terceiros lugares no Tour (1978 e 1979).

Portugueses no top 10 de Grandes voltas:

- Joaquim Agostinho (11):

2.º na Vuelta de 1974

3.º no Tour de 1978

3.º no Tour de 1979

5.º no Tour de 1971

5.º no Tour de 198

6.º na Vuelta de 197

6.º no Tour de 1974

7.º na Vuelta de 1976

8.º no Tour de 1969

8.º no Tour de 1972

8.º no Tour de 1973

- João Almeida (7)

2.º na Vuelta de 2025

3.º no Giro de 2023

4.º no Tour de 2024

4.º no Giro de 2020

4.º na Vuelta de 2022 *

6.º no Giro de 2022

9.º na Vuelta de 2023

- José Azevedo (3)

5.º no Giro de 2001

5.º no Tour de 2004 **

6.º no Tour de 2002 **

- Alves Barbosa (1)

10.º no Tour de 1956

- Acácio da Silva (1)

7.º no Giro de 1986

- Ribeiro da Silva (1)

4.º na Vuelta de 1957

- João Rebelo (1)

6.º na Vuelta de 1945

- Fernando Mendes (1)

6.º na Vuelta de 1975

- José Martins (1)

8.º na Vuelta de 1975

* O quarto classificado Miguel Ángel López foi desclassificado por doping.

** Lance Armstrong foi desapossado da vitória e a prova ficou sem vencedor.