A sexta etapa da Volta a Espanha teve a particularidade de começar no interior das instalações de um supermercado, em Jerez de la Frontera, uma grande superfície que, por sinal, é um dos maiores patrocinadores da prova de ciclismo espanhola.

Uma partida inédita que proporcionou imagens inusitadas, com os ciclistas a passarem nos estreitos corredores da grande superfície, antes de chegarem ao exterior, onde começou a verdadeira corrida, a caminho de Yunquera, numa etapa difícil com 185,5 quilómetros, com quatro subidas pelo caminho que podem ditar algumas surpresas.

Uma das equipas, patrocinada por outra grande superfície, recusou passar pelo interior das instalações da concorrência e aguardou pelos restantes ciclistas, junto ao local de partida, já no exterior do supermercado.

Uma etapa exigente, com destaque para a última subida, para o Alto de las Abejas, num percurso de 8,9 quilómetros, ideal para fugas e surpresas na classificação.

Recordamos que João Almeida partiu do segundo lugar, a apenas oito segundo do camisola vermelha, Primoz Roglic.

Veja as imagens da inusitada partida para a sexta etapa da Vuelta nos vídeos abaixo: