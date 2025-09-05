João Almeida estava incrédulo depois de ganhar a difícil 13.ª etapa da Volta a Espanha, batendo Jonas Vingegaard, líder da classificação geral, nos últimos metros da etapa que termina no alto do mítico Angliru.

Primeiras sensações depois desta vitória muito difícil?

«Ainda não acredito. Tive o apoio dos meus companheiros, foram determinantes hoje na fase inicial. Fiz a minha parte desde a base, depois fui fazendo o melhor podia.»

João Almeida destacou-se na parte final da etapa, acompanhado apenas por Jonas Vingegaard

«O Jonas [Vingegaard] veio sempre na minha roda, na parte final já estava no limite, acho que estávamos os dois. Estava à espera que ele atacasse a qualquer momento, estava convencido que ele ia ultrapassar-me sobre a linha de chegada. Quando fiz a última curva, já era difícil ele ultrapassar-me, portanto, acho que foi um dia incrível.»

Uma etapa muito exigente…

«Acho que é a etapa mais difícil do mundo, é uma loucura.»

Esta vitória é uma motivação para ganhar a Vuelta?

«Sim, perdi muito tempo para chegar ao Jonas, ele tem estado fenomenal, portanto acho que vai ser uma missão difícil, mas nós nunca desistimos.»