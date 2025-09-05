João Almeida incrédulo com vitória no Angliru: «Ainda não acredito»
Ciclista português bateu Jonas Vingegaard e garante que não vai desistir de lutar pela vitória na Volta a Espanha
João Almeida estava incrédulo depois de ganhar a difícil 13.ª etapa da Volta a Espanha, batendo Jonas Vingegaard, líder da classificação geral, nos últimos metros da etapa que termina no alto do mítico Angliru.
Primeiras sensações depois desta vitória muito difícil?
«Ainda não acredito. Tive o apoio dos meus companheiros, foram determinantes hoje na fase inicial. Fiz a minha parte desde a base, depois fui fazendo o melhor podia.»
João Almeida destacou-se na parte final da etapa, acompanhado apenas por Jonas Vingegaard
«O Jonas [Vingegaard] veio sempre na minha roda, na parte final já estava no limite, acho que estávamos os dois. Estava à espera que ele atacasse a qualquer momento, estava convencido que ele ia ultrapassar-me sobre a linha de chegada. Quando fiz a última curva, já era difícil ele ultrapassar-me, portanto, acho que foi um dia incrível.»
Uma etapa muito exigente…
«Acho que é a etapa mais difícil do mundo, é uma loucura.»
Esta vitória é uma motivação para ganhar a Vuelta?
«Sim, perdi muito tempo para chegar ao Jonas, ele tem estado fenomenal, portanto acho que vai ser uma missão difícil, mas nós nunca desistimos.»