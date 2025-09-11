João Almeida terminou o contrarrelógio da 18.ª etapa da Volta a Espanha no terceiro lugar, mas ganhou dez segundos a Jonas Vingegaard no topo da classificação geral. Um resultado que podia ter sido bem diferente caso a prova não tivesse sido reduzida no número de quilómetros por motivos de segurança.

Quão satisfeito estás com este resultado?

«Acho que fiz o melhor que podia. Nem sinto que tenha sido um esforço, encaixa-me mesmo muito bem. Só é pena não ter sido nos 27 quilómetros, mas é o que é».

Vai ficar sempre a dúvida… Foi difícil ajustar a mentalidade ao percurso mais curto?

«Quero dizer, sim, nunca vamos saber, não é? A vida é feita de “ses”, por isso não dá para pensar muito nisso. Mas sim, acho que podemos estar bastante satisfeitos com o resultado. Senti-me bastante forte, por isso sim, penso que é igual para todos. Enquanto ciclistas adaptamo-nos bem a qualquer cenário, por isso sim, está bom. Continuo a desejar que tivesse havido uma corrida».

Ontem disseste que estavas cansado, que todos vocês, os homens da geral, estavam cansados, mas pelo que fizeste hoje, que confiança levas para o final desta prova e para perseguir o objetivo que tens?

«A mesma do primeiro dia. Fizemos o melhor que conseguimos todos os dias. Há dias maus e há dias bons. É igual para todos. Só precisamos de estar concentrados e dar o nosso melhor. No fim do dia, é tudo o que podemos fazer. Controlar o que conseguimos controlar».