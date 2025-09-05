Jonas Vingegaard não escondeu a desilusão por não ter ganho a 13.ª etapa da Volta a Espanha que terminou no mítico Angliru e admite que, a partir de agora, vai ter de focar-se mais em João Almeida, o grande vencedor da etapa desta sexta-feira e o atual segundo classificado da geral.

«Para ser honesto, teria adorado vencer hoje, fizemos tudo o que podíamos para eu ter a oportunidade de ganhar, mas para ser honesto, o João [Almeida] mereceu vencer hoje, ele foi super-forte. Eu dei tudo o que podia, ele mereceu, mas fiquei um pouco desiludido por não ter ganho».

Apercebeu-se que o João pediu à sua equipa para que trabalhasse para ele poder ganhar hoje?

«Sim, eu sabia que ele tinha como objetivo ganhar, mas a minha equipa também trabalhou bem hoje, tiveram a puxar o dia inteiro, tenho pena pelos meus companheiros que não tenha chegado em primeiro. Teria adorado ganhar hoje, não só por eles, mas também pela minha família.»

Os outros adversários perderam tempo, vai ser uma corrida a dois?

«Sim, é verdade, agora vou ter de me focar mais no João do que nos outros. Gostava mesmo é de ter ganho hoje, é o Angliru, é uma etapa muito especial, toda a gente quer ganhar aqui».