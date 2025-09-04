Vuelta: Ayuso vence 12.ª etapa, João Almeida mantém segundo lugar
Polémico ciclista espanhol venceu sprint a dois na etapa que ligou Laredo a Corrales de Buelna
Juan Ayuso, o polémico ciclista da UAE Emirates, conquistou esta quinta-feira a 12.ª etapa da Volta a Espanha, após 144,9 quilómetros entre Laredo e Corrales de Buelna.
O ciclista espanhol, colega de equipa de João Almeida, venceu a sua segunda etapa da edição deste ano da prova espanhola ao bater Javier Romo (Movistar) num sprint a dois, em 3:16.21 horas.
Na classificação geral, manteve-se tudo na mesma com os primeiros da classificação geral a chegarem no mesmo grupo a 6:22 minutos do vencedor da etapa.
O dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma) continua, assim, a vestir a camisola vermelha, com 50 segundos de vantagem sobre o português João Almeida (UAE Emirates) e 56 segundos sobre Tom Pidcock (Q36.5).
A Volta a Espanha prossegue, esta sexta-feira, com o pelotão a ter 202,7 quilómetros pela frente na etapa que vai ligar Cabezón de la Sal e a mítica subida ao alto do Angliru.