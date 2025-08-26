David Gaudu, ciclista francês da Groupama-FDJ, subiu esta terça-feira à liderança da Volta a Espanha, depois de concluída a quarta etapa ganha ao sprint pelo britânico Ben Turner (INEOS) em Voiron, em França.

No final dos 206,7 quilómetros entre Susa, em Itália, e Voiron, em França, Ben Turner impôs-se em 4:50.14 horas, à frente dos belgas Jasper Philipsen e Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Gaudu, que já tinha vencido a terceira etapa, «roubou» a camisola vermelha ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que cai para segundo com o mesmo tempo, enquanto o italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) é terceiro, a oito segundos.

O português João Almeida (UAE Emirates) é 11.º, a 16 segundos do líder.

Esta quarta-feira, a Vuelta entra finalmente em Espanha, com um contrarrelógio coletivo de 24,1 quilómetros, com partida e chegada a Figueres, na Catalunha.