VÍDEO: Almeida resiste a Vingegaard na montanha e há novo líder na Vuelta
Jay Vine vence sexta etapa, em Andorra, e Traeen assume liderança da geral
Jay Vine, australiano de 29 anos, triunfou a solo na sexta etapa da Vuelta e assumiu a liderança da montanha. Na tarde desta quinta-feira, na primeira escalada de elite, o ciclista da UAE Emirates descolou da fuga a 19 quilómetros da meta, capitalizando a desorganização dos nove perseguidores.
Num percurso de 170.3 quilómetros, que ligou Olot (Girona) a Pal Andorra, houve exigentes subidas, além de muita chuva e frio. Depois de uma contagem de terceira e primeira categoria, a caravana da Vuelta desceu até aos 719 metros de altitude, às portas de Andorra.
A 45 quilómetros para a meta começou nova escalada, com contagem de segunda categoria (149,2 quilómetros) e de primeira categoria (meta).
O segundo lugar na etapa pertenceu a Torstein Traeen, da Bahrain, que se tornou no terceiro norueguês a vestir a camisola vermelha, de líder da Vuelta. No terceiro posto da etapa ficou o italiano Lorenzo Fortunato, da Astana.
No pelotão, entre os candidatos, o espanhol Ayuso (UAE Emirates) descolou na derradeira e principal subida, reforçando o posto de líder de João Almeida. Até final, o português viu Jonas Vingegaard (Visma) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek) escaparem. Todavia, Almeida assumiu a liderança do pelotão e alcançou a dupla à entrada para o último quilómetro.
Num terreno que conhece muito bem – uma vez que mora em Andorra – João Almeida foi décimo na etapa, a 4:19 minutos do colega Jay Vine. Quanto à geral, o português caiu para sexto, a 2:41 minutos do novo líder e a oito segundos de Vingegaard (5.º).
No pódio da classificação geral, a Traeen seguem-se o francês Bruno Armirail (La Mondiale) e o italiano Lorenzo Fortunato (Astana), a 31 segundos e 1:01 minutos, respetivamente.
📊 Top 10 GC after stage 6⃣ | etapa 6⃣ 𝘗𝘳𝘰𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭
+ info ➡️ https://t.co/q34yjajohW#LaVuelta25 pic.twitter.com/jvgudoLW1D
— La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2025
Nas restantes frentes, o dinamarquês Mads Pederson (Lidl-Trek) lidera nos pontos, o italiano Giulio Pellizzari (Red Bull) na juventude e a Emirates nas equipas.
Nesta sexta-feira, os ciclistas encaram nova etapa de montanha muito dura, com 188 quilómetros a ligarem Andorra-a-Velha a Cerler (Huesca), num percurso com contagens de montanha de segunda e primeira categoria – duas de cada – a última de primeira categoria e, de novo, a coincidir com a meta.