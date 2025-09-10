Giulio Pellizzari venceu, esta quarta-feira, a 17.ª etapa da Volta à Espanha que ligou O Barco de Valdeorras até ao Alto de El Morredero ao longo de 143,2 quilómetros.

O ciclista da Redbull alcançou o primeiro triunfo da carreira enquanto profissional depois de uma fuga bem sucedido do grupo da frente a 3,5 quilómetros do final.

João Almeida perdeu dois segundos juntamente com Vingegaard, mas continua no segundo lugar a 50 segundos do ciclista 

(Em atualização)

