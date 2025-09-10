Vuelta
Há 23 min
Vuelta: Pellizzari vence a 17.ª etapa na subida ao Alto de El Morredero
João Almeida perde dois segundos para Vingegaard mas continua no segundo lugar
GP
João Almeida perde dois segundos para Vingegaard mas continua no segundo lugar
GP
Giulio Pellizzari venceu, esta quarta-feira, a 17.ª etapa da Volta à Espanha que ligou O Barco de Valdeorras até ao Alto de El Morredero ao longo de 143,2 quilómetros.
O ciclista da Redbull alcançou o primeiro triunfo da carreira enquanto profissional depois de uma fuga bem sucedido do grupo da frente a 3,5 quilómetros do final.
João Almeida perdeu dois segundos juntamente com Vingegaard, mas continua no segundo lugar a 50 segundos do ciclista
(Em atualização)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS