[em atualização]

A 21.ª e última etapa da Vuelta foi interrompida a cerca de 58 quilómetros da meta, à entrada de Madrid, quando várias dezenas de manifestantes pró-Palestina se colocaram na estrada, no percurso da etapa, impedindo a passagem normal de várias dezenas de ciclistas e entoando palavras contra Israel.

Ao mesmo tempo, junto à zona da meta, centenas de manifestantes também protestavam. Um outro grande grupo de manifestantes, a cerca de oito quilómetros da meta, está a preencher a estrada por onde seria esperada a passagem dos ciclistas. Houve grades a serem deslocadas, sendo visíveis muitas bandeiras da Palestina.

Os ciclistas, depois de pararem, já estão a seguir para os respetivos carros de equipa.

Ainda não é oficial, mas a imprensa espanhola já adianta que a etapa poderá ser cancelada.