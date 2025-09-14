Vuelta: última etapa em Madrid interrompida devido a protestos
Centenas de manifestantes, em pontos distintos, na capital espanhola
Centenas de manifestantes, em pontos distintos, na capital espanhola
[em atualização]
A 21.ª e última etapa da Vuelta foi interrompida a cerca de 58 quilómetros da meta, à entrada de Madrid, quando várias dezenas de manifestantes pró-Palestina se colocaram na estrada, no percurso da etapa, impedindo a passagem normal de várias dezenas de ciclistas e entoando palavras contra Israel.
Ao mesmo tempo, junto à zona da meta, centenas de manifestantes também protestavam. Um outro grande grupo de manifestantes, a cerca de oito quilómetros da meta, está a preencher a estrada por onde seria esperada a passagem dos ciclistas. Houve grades a serem deslocadas, sendo visíveis muitas bandeiras da Palestina.
Os ciclistas, depois de pararem, já estão a seguir para os respetivos carros de equipa.
Ainda não é oficial, mas a imprensa espanhola já adianta que a etapa poderá ser cancelada.