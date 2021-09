A lava da erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, já começou a chegar às casas.

O vulcão entrou em erupção no domingo na zona de Las Manchas, depois de mais de uma semana em que foram registados milhares de sismos na região.

O local onde se deu a erupção não é habitado, mas a lava desceu a encosta e chegou a várias habitações, que estavam já vazias. As autoridades espanholas começaram as evacuações no domingo e preveem retirar das zonas de La Palma mais expostas à erupção do vulcão entre 5.000 e 10.000 pessoas.

Os fluxos de lava que há horas descem das encostas do vulcão avançam a aproximadamente 700 metros por hora, com uma temperatura de 1.075 graus Celsius, de acordo com o Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan).

O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).

O Instituto Geográfico Nacional e o Instituto Vulcanológico das Canárias registaram desde 11 de setembro um importante acumulado de milhares de pequenos sismos na periferia do Cumbre Vieja, com epicentros a mais de 20 quilómetros de profundidade que, progressivamente, foram ascendendo à superfície.

A anterior erupção em La Palma ocorreu em 1971, em Teneguía, no sul da ilha, e durou 24 dias.