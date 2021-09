Dez dias depois de ter entrado em erupção, a lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, chegou ao oceano.

Pouco antes das 22:00 desta terça-feira, o Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN) alertou que a lava já tinha atravessado a chamada estrada costeira, localizada ao lado da montanha Todoque, com cerca de 320 metros de altura. A distância que separa a estrada da costa é de cerca de um quilómetro.

A chegada do magma ao oceano preocupa as autoridades porque a reação com a água salgada pode provocar explosões e nuvens tóxicas.

As imagens da lava em contacto com a água são impressionantes, como pode ver nos vídeos abaixo: