Luca Waldschmidt falou sobre a mudança para o Benfica e sobre o tempo no Friburgo, em que admite que nem tudo foi fácil.

«Os dois anos no Friburgo foram muito importantes para mim. Pude jogar regularmente na Bundesliga, mas não foi sempre fácil. O treinador e eu nem sempre concordávamos um com o outro, por isso punha-me no banco de vez em quando. Tive de lutar, mas ele lidou comigo e fez-me sentir que queria ajudar-me», disse o avançado alemão em entrevista ao jornal Express.

«O trabalho defensivo era importante para ele. Dizia que eu era um avançado, mas tinha de defender melhor. Eu tinha uma visão mais ofensiva. Tive de aprender e repensar um pouco», explicou.

Waldschmidt disse ainda que a vinda da Bundesliga para Portugal não é uma despromoção. «O Benfica é um passo em frente para mim, não um passo atrás. Tomei a decisão de forma consciente. Tenho a ambição clara de lutar por títulos. Jogamos nas competições europeias e posso mostrar-me. Isso é importante para mim», garantiu, falando depois da adaptação.

«Gosto muito de Lisboa, apesar de todas as restrições causadas pelo coronavírus. É um novo país, uma nova língua, não é tão fácil. Estou a tentar aprender a língua agora. A pronúncia não é tão fácil. Às vezes tenho que engolir porque não sei bem como dizer algo. A compreensão está cada vez melhor, mas ainda falta alguma coisa na hora de falar», admitiu Waldschmidt, reconhecendo que ajuda o facto de ter Julian Weigl, Odysseas Vlachodimos e Haris Seferovic com quem falar alemão.