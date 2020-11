Depois de um longo período de «namoro», o Benfica conseguiu contratar Luca Waldschimdt e, para já, esta é uma relação que tem dado frutos – o avançado já leva cinco golos esta época. Em entrevista à Sport Bild, o jovem explicou a mudança para a Luz no verão passado.

«Fui para o Friburgo para depois rumar a um grande clube com ambições internacionais. O Benfica deu-me o sentimento certo desde o início», revelou à Sport Bild.

Rui Costa, admite, foi um fator decisivo para o alemão assinar pelos encarnados: «Ele [Rui Costa] disse que me queria realmente. Isso impressionou-me. Ainda me lembro como o Rui Costa conquistou a Liga dos Campeões com o Milan como jogador. De repente, ele estava parado à minha frente.»

O avançado de 24 anos garantiu, também, não ter problemas com as expetativas que os encarnados depositaram na sua contratação.

«Tenho grandes exigências comigo mesmo. Eu dou conta disso», atirou.

Com a camisola do Benfica, recorde-se, Waldschmidt soma cinco golos em oito jogos.