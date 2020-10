A FIGURA: Luca Waldschmidt

Que qualidade tem o jogador alemão! Quase tudo o que faz, faz bem. E fá-lo como quem brinca no recreio com os amigos, o que lhe confere um encanto extra. Por isso, parece estar sempre num nível acima. Num segundo andar, como cantava Suzanne Veja. Ganhou um penálti com uma mudança de direção na área e depois converteu o segundo, devidamente autorizado por Pizzi, a quem pareceu pedir para bater.

O MOMENTO: Waldschmidt abre a lata belga (48m)

O Standard Liège veio jogar à Luz com muita gente atrás da linha da bola, o que criou vários problemas aos encarnados na primeira parte. Por isso, quando Waldschmidt foi derrubado na área logo a abrir o segundo tempo, percebeu-se que estaria no pé direito de Pizzi a chave da partida. E o capitão encarnado não desperdiçou, deu vantagem ao Benfica e abriu o caminho a uma vitória expressiva.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Tavares

A querer mostrar que a lesão de Grimaldo não será uma dor de cabeça para Jesus. Foi dos jogadores mais em jogo, com inúmeras subidas pelo corredor. Varia bastante as ações ofensivas – tanto finta para fora como para dentro, vai à linha, ou tabela – o que tornou muito difícil a tarefa de o defender. Alia a isso, a velocidade que lhe valeu nesta partida a conquista de um penálti. Ainda pode definir melhor, sobretudo nos lances em que entra na área.

Darwin

Uma história de amor. À primeira oportunidade, os adeptos da Luz mostraram-se rendidos ao avançado uruguaio. Desta vez nem marcou, mas a forma como luta por cada bola – muitas vezes no meio-campo defensivo – deixa rendido o ‘tribunal da Luz’.

Pizzi

Poucos dias depois de ter sido suplente frente ao Belenenses, voltou à titularidade e assinalou o regresso com um bis. Abriu o marcador de penálti e apontou o 3-0 com um remate em arco que beneficiou de um desvio num adversário. Voltou também a envergar a braçadeira de capitão e mostrou que um capitão vai muito além desse objeto ao aceder ao pedido de Waldschmidt para bater o segundo penálti da noite. Saiu ovacionado.

Diogo Gonçalves

Estreia a titular esta época e lateral-direito, posição na qual Jesus já assumira que o estava a trabalhar. Muito aplaudido a cada ação com bola. Não foi o melhor teste para perceber a capacidade defensiva, mas é provável que volte a ter uma oportunidade muito em breve. Isto apesar de ter cometido falta que, com VAR, provavelmente daria penálti, já perto do final da partida.