Mauro Icardi fez uma declaração pública na terça-feira à noite, garantindo que a relação com Wanda Nara não terminou e que a esposa superou os rumores de uma traição do avançado do Paris Saint-Germain com a atriz argentina China Suárez.



«Obrigado meu amor por continuares a confiar nesta família linda», escreveu Icardi, acrescentando: «Quando dói magoar os teus mais queridos. Só te curas quando tens o perdão daqueles que feriste».



Wanda Nara, por seu turno, ainda não se pronunciou sobre o tema.



Recorde-se que Mauro Icardi viajou para Milão, procurando a reconciliação com a esposa, e falhou dois treinos do Paris Saint-Germain. Aliás, o avançado não esteve na ficha de jogo do PSG-Leizpig de terça-feira à noite (3-2), para a Liga dos Campeões.