Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, abordou esta segunda-feira a situação de Mauro Icardi, avançado que está afastado da preparação da equipa devido a um «problema pessoal».



«Ele tem um problema pessoal e não pôde treinar hoje. Está na lista de convocados para amanhã e decidiremos esta noite, quando ele chegar. Analisaremos a situação para ver se ele pode estar no grupo ou não», disse o técnico do PSG. A formação parisiense defronta esta terça-feira o Leipzig, para a Liga dos Campeões.



O avançado viajou para Milão após uma publicação polémica da esposa Wanda Nara. «Mais uma família que destruíste», chegou a escrever Wanda nas redes sociais. Uma publicação que alimentou os rumores de uma traição de Mauro Icardi com a atriz argentina China Suárez.



Ora este domingo, dia em que se assinalou o Dia das Mães, Icardi partilhou várias imagens com a esposa, sem esclarecer se eram atuais ou não. «Feliz dia, mamã», atirou o argentino.



Wanda Nara, por seu turno, divulgou apenas fotografias com os filhos, sem qualquer referência ao marido.



De recordar que os dois estão juntos desde 2014, e a relação fez correr muita tinta, uma vez que Wanda era a companheira de Maxi López, também jogador de futebol, mas trocou-o por Icardi, que era um dos melhores amigos do casal.