Kumi Yokoyama, futebolista dos Washington Spirit e internacional pela seleção feminina do Japão, assumiu-se como transgénero, numa conversa com uma antiga companheira de equipa nas redes sociais.

Atualmente com 27 anos, Yokoyama revelou que fez uma cirurgia há sete anos para remover o tecido mamário do corpo. Kumi tem feito o processo de transformação de mulher para homem.

«Namorei com várias mulheres ao longo dos anos, mas tive de manter em segredo no Japão. Lá, perguntavam-se sempre se tinha namorado, mas nos Estados Unidos perguntam-me se tenho namorado ou namorada», disse.

«Quando a minha namorada me disse que não havia motivo para esconder isto, é que tive noção. Assumir não era algo que me entusiasmava, mas se imaginar a minha vida daqui para a frente, seria mais difícil se mantivesse isto em segredo, por isso agarrei coragem para me assumir», prosseguiu.

Nas redes sociais, os Washington Spirit apoiaram a decisão de Kumi. «Nós apoiamos-te e estamos muito orgulhosos de ti, Kumi. Obrigado por mostrares ao mundo que é bom assumirmos quem somos», escreveu a equipa da principal divisão do futebol feminino dos Estados Unidos da América.