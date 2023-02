Ken Sema, médio do Watford, está a ser apontado como «um exemplo» e até como uma «inspiração» por ter enfrentado os problemas de gaguez numa flash-interview, logo depois de ter sido eleito o melhor em campo no triunfo sobre o West Brom (3-2) na passada segunda-feira.

O jogador sueco, de 29 anos, foi determinante no triunfo do Watford, abrindo e fechando o marcador, num jogo muito competitivo em Vicarage Road. Um jogo especial para o sueco que tinha recuperado de uma lesão complicada e a sua alegria ficou bem patente na entrevista-rápida no final do jogo.

Sema acabou por ser alvo de muitos elogios da parte dos adeptos do Watford, não só pela exibição dentro das quatro linhas, mas também pela sua prestação na flash-interview.

Ora veja: