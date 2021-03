Wayne Bridge, antigo jogador do Chelsea, contou um episódio curioso sobre o tempo em que José Mourinho era treinador dos Blues.

«Mourinho era bom para os rapazes. Houve alturas em que fizemos a pré-temporada nos Estados Unidos e ele organizou uma festa. E quando falo em festa… até o Snoop Dogg estava lá, toda a gente estava lá», contou ao podcast The Rig Biz.

«Vemos como ele trata alguns jogadores e é um bocado ríspido às vezes», disse ainda o antigo jogador, apontando: «Ele é muito bom treinador… muito, muito bom treinador, passou por um mau bocado no Manchester United e no Tottenham, mas às vezes parece um miúdo mimado que atira os peluches para fora do carrinho. Acho que não lida muito bem com isso. Mas é divertido, adoro ver.»