Wayne Rooney abriu o coração e falou dos momentos bastante maus que passou ainda como jogador. O agora treinador do Derby County admitiu que procurou, muitas vezes, soluções no fundo de uma garrafa e que isso o afetou de sobremaneira.

«Estava constantemente irritado e agressivo. Tinha muita dor dentro de mim. Levei muito tempo para descobrir como lidar com isso. Foi um momento muito difícil», disse em entrevista ao The Times.

«Houve momentos em que tinha alguns dias de folga do futebol, trancava-me e só bebia para tentar apagar tudo isso da minha cabeça, as pessoas sabiam que às vezes eu gostava de beber ou sair, mas havia muito mais do que isso», prosseguiu.

«Uma pessoa não pode fazer isso como atleta. Naquela altura, eu achava que estava bem, mas isso impactou o meu período final no Manchester United», confessou Rooney.

O antigo internacional inglês concluiu depois: «Antes eu dizia "fo**-se" e saía. Mas aprendi que precisava de me sentar e conversar com alguém. Isso acalmou as coisas. Falei com Coleen [esposa], com os pais dela e com os meus. Fiz isso quando senti que estava a chegando a um momento mau.»