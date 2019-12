Quase dois anos depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho, Krovinovic marcou um golo em jogos oficiais e disse que essa era «a melhor prenda de Natal que poderia oferecer aos adeptos do West Bromwich Albion».

O médio croata de 24 anos, que o Benfica emprestou à equipa do Championship, revelou que recebeu mensagens de elementos da estrutura encarnada pelo tento apontado.

«Continuo a falar com o Zivkovic, o Svilar, o Fejsa, o Seferovic. Também falo com o dr. Ricardo Antunes e com o fisioterapeuta Telmo Firmino. Pelo golo não recebi mensagens dos jogadores, mas recebi do Tiago Pinto [diretor geral para o futebol profissional] e do Duarte Beirolas [departamento futebol profissional]», disse Krovinovic, numa entrevista ao jornal A Bola, em que desejou sucessos ao Benfica: «Nem sempre tenho visto os jogos do Benfica. Está na liderança do campeonato, passou para a Liga Europa e ainda está em competição na Taça de Portugal. Espero que vença todas essas provas. Gostava muito que isso acontecesse porque estão lá muitos amigos.»

O médio croata falou ainda da relação com Matheus Pereira, extremo emprestado pelo Sporting ao WBA: «Estou a adorar jogar com ele. Quando estamos juntos em campo é uma confusão para os defesas adversários. É um rapaz excelente.»