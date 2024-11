Considerada a principal conferência tecnológica do mundo, tem-se realizado em Lisboa nos últimos anos e vai pisar a capital portuguesa novamente este ano entre 11 e 14 de novembro. Desta vez, vai contar com a presença de um dos jogadores mais marcantes da história da NBA, Carmelo Anthony, e do CEO do Manchester United, Omar Berrada.

Carmelo Anthony, dez vezes NBA All-Star, três vezes medalhista de ouro olímpico e top dez na lista de pontuação de todos os tempos da liga de basquetebol norte-americana, vai ser orador na palestra «Inovar na interseção entre desportos, tecnologia e criatividade» a 13 de novembro.

Já Omar Berrada, vai participar na palestra «Uma parceria perfeita entre desporto e tecnologia», no dia 12 de novembro, um dia depois da chegada de Ruben Amorim a Inglaterra para assumir o comando técnico da equipa.

Patrick Kluivert, antigo jogador de Ajax, Milan e Barcelona e que tem o filho Ruben a jogar no Casa Pia, vai falar a 13 de novembro, no segmento «Desempenho de elite, dentro e fora do campo».

Durante a Web Summit, vão também estar presentes outras figuras conhecidas como Luís Montenegro, Carlos Moedas, Pharrell Williams (músico), ou Brad Smith (presidente da Microsoft).