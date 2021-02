O penálti que foi assinalado a favor do Benfica no jogo com o Moreirense e que revertido pelo VAR, além de ter dificultado a busca pela vitória das águias, trouxe ainda uma outra dor de cabeça para Jorge Jesus.

Julian Weigl, médio alemão que cumpriu a décima jornada consecutiva como titular, viu o quinto cartão amarelo, uma vez que, depois de consultar as imagens, o árbitro considerou que tinha simulado a queda e mostrou-lhe cartão amarelo.

Este foi o quinto amarelo visto pelo germânico na Liga, o que o faz falhar o jogo com o Farense na próxima jornada.