O Benfica inscreveu três jogadores na lista para a Liga Europa. Os encarnados registaram a entrada de Morato, Weigl e Dyego Sousa.

O central brasileiro contratado ao São Paulo tem jogado pela equipa B e entra, assim, nas contas de Bruno Lage para as competições da UEFA.

Já as entradas de Weigl e Dyego Sousa, os dois reforços contratados em janeiro, não surpreendem. As inscrições de Morato, do alemão e do luso-brasileiro servem para colmatar as saídas de Gedson [Tottenham], Fejsa [Alavés] e Raul de Tomas [Espanhol], todos eles transferidos em janeiro, assim como Caio Lucas que se mudou para o Al Sharjah.

Bruno Lage admitiu que Zivkovic podia ter saído do Benfica, mas o sérvio continua a integrar a lista para a Europa.