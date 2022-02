Wenderson Galeno explicou por que razão optou por escolher o número 13 no regresso ao FC Porto.

O reforço de inverno contratado ao Sp. Braga queria ter ficado com o dorsal 90, que usou na anterior passagem pelos azuis e brancos e também no Rio Ave e no Sp. Braga, mas esse número já tinha dono: pertence a Caíque, avançado brasileiro do FC Porto B.

Assim, Galeno optou pelo 13, o número do azar para os supersticiosos. «Foi por causa do Alex Telles, que fez uma grande história aqui e espero dar alegrias aos adeptos como o Alex Telles deu», explicou em declarações reproduzidas pelo FC Porto nas redes sociais.

Alex Telles foi precisamente o último jogador do FC Porto a envergar a camisola com o número 13.