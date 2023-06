Naby Keita foi oficializado esta sexta-feira como novo reforço do Werder Bremen, depois de uma etapa de cinco anos no Liverpool.

O médio de 28 anos deixou os reds a custo zero e está agora de regresso à Bundesliga. O Bremen não divulgou os detalhes do contrato.

«Estou ansioso pelo meu novo papel no Bremen. Fiquei convencido após as conversas que tive com os responsáveis do clube, pelo ambiente e pela ideia de jogo. O treinador fez-me sentir muito bem e mostrou-me que podia ajudar a equipa. O Bremen é um clube especial e conheço o Weserstadion desde os meus tempos em Leipzig. O clube e a filosofia combinam comigo, é a decisão certa», disse Keita.

Na Alemanha, recorde-se, Naby Keita havia representado o Leipzig de 2016 a 2018.