O Fortuna Sittard, atual 13.º classificado do campeonato holandês, está interessado no concurso de Chris Willock, extremo que pertence aos quadros do Benfica. O jovem inglês está no West Bromwich por empréstimo dos encarnados mas ainda não foi utilizado na equipa principal do WBA, que disputa o Championship.

«É verdade que estamos sempre interessados em jovens talentosos e o Willock é um jogador desse. Agora, se ele vem ou não, teremos de esperar para ver», salientou Sjoerd Ars, diretor-técnico do Fortuna Sittard, ao jornal holandês Algemeen Dagblad.

Chris Willock fez toda a formação no Arsenal e foi contratado pelo Benfica em 2017, representando a equipa B durante duas temporadas. Neste verão, o extremo de 21 anos regressou a Inglaterra para vestir a camisola do West Bromwich Albion, mas tem estado limitado a jogos pela equipa de Sub-23.



