Já confirmado como reforço do FC Porto, Felipe Anderson diz estar triste por deixar o West Ham, por empréstimo, mas feliz pela oportunidade de rumar ao Dragão e concretizar um sonho.

«Por um lado estou triste, pois não ajudar a equipa [do West Ham] como gostaria, mas por outro lado estou feliz por ter esta grande oportunidade de jogar no FC Porto», afirmou o jogador brasileiro ao «TalkSPORT».

«Tinha um objetivo quando vim para o West Ham, e por isso é frustrante sair, mas entendo que as coisas podem mudar, e com o coronavírus vivemos períodos estranhos, e acabei por perdeu o meu espaço no clube. Sei que tenho muito para mostrar, por isso creio que é a melhor solução para as duas partes. Tenho contrato com o West Ham, por isso na próxima época estarei cá e terei de dar o meu melhor para voltar mais forte», acrescentou Felipe Anderson.

Esperado em Portugal esta quarta-feira, o avançado não vê a hora de ouvir o hino da «Champions».

«Estou motivado, pois também tenho o sonho de jogar a Liga dos Campeões, e por isso é uma grande oportunidade para mim. Tenho de dar o meu melhor, pois o FC Porto acreditou em mim e toda a gente espera muito de mim. Por isso estou motivado e focado no FC Porto, na esperança de que corra bem», afirmou.