Não foi bonito o final do jogo entre AZ Alkmaar e West Ham, que decidiu a passagem dos londrinos à final da Liga Conferência.

Após a eliminação, ultras da equipa neerlandesa dirigiram-se à tribuna na bancada central para tentar atacar familiares dos jogadores do West Ham e demais convidados.

Esta situação provocou a reação de alguns craques do clube inglês.

Num vídeo com novas imagens do conflito, filmado a partir da bancada, é possível ver a reação irada do internacional brasileiro Lucas Paquetá, mas também de outros companheiros de equipa perante as agressões e ameaças de violência.